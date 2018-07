Corredor de ônibus será reformado por R$ 113 mi

A Prefeitura de São Paulo pretende iniciar uma série de obras em corredores de ônibus, a começar pelo Inajar de Souza-Rio Branco-Centro ainda neste semestre. O objetivo é consertar o asfalto deteriorado e "requalificar" a via, permitindo que todos os ônibus usem a faixa exclusiva ? junto ao canteiro central. Atualmente, em partes do corredor, como na Avenida Marquês de São Vicente, os ônibus são divididos entre a faixa central e a da direita, provocando problemas ao fluxo, quando precisam trocar de faixa.

Serão investidos R$ 113 milhões na requalificação do corredor que liga o centro à zona norte. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 20 meses a partir da assinatura do contrato, sendo que a licitação será lançada no próximo mês.

As intervenções vão acontecer entre o Terminal Cachoeirinha e a Praça do Correio, respectivamente na zona norte e centro. No total, haverá obras em cinco avenidas: Inajar de Souza, Comendador Martinelli, Marquês de São Vicente, Rudge e Rio Branco. A São Paulo Transportes (SPTrans) informou que, durante o período de obras, os ônibus vão circular nas demais faixas, junto com os automóveis, e que não deve haver mudanças de itinerários.

Quase todas as vias do corredor sofreram com o período de chuvas e o reflexo é uma grande quantidade de buracos, o que provoca redução na velocidade dos ônibus. "Será colocado pavimento rígido e feita a recuperação do pavimento flexível", explica a SPTrans.

A principal inovação, no entanto, será a tentativa de reunir todos os ônibus na faixa exclusiva. "Uma das explicações para o corredor ainda não ser totalmente utilizado é que na época da implantação nem todos os ônibus tinham porta do lado esquerdo, então paravam do direito. Só que foram mantendo esse formato", diz o professor do departamento de Transportes da Universidade de São Paulo (Poli-USP) Jaime Waisman. "E um ônibus que corta todo o tráfego para entrar no corredor provoca lentidão para os outros ônibus e para o tráfego geral."

As intervenções preveem novos abrigos de ônibus, reconstrução das faixas e mudanças na sinalização e semáforos, para facilitar a saída dos ônibus dos corredores, quando precisarem fazer conversões. No entanto, a via não terá áreas de ultrapassagem, consideradas fundamentais por especialistas. Segundo a SPTrans, não há espaço nas vias para isso.

Em um ponto do corredor considerado mais problemáticos por causa dos entrelaçamentos de ônibus, na Avenida Comendador Martinelli, será criada outra faixa de rolagem. Por isso, a Prefeitura publicou o decreto de desapropriação de uma área de 1,2 mil m². Além desse corredor, a SPTrans diz que pretende iniciar neste semestre intervenções no Campo Limpo-Rebouças.