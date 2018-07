Corredor de SP terá velocidade padronizada em 60 km/h

Entre as vias que terão a velocidade uniformizada estão as avenidas Doutor Arnaldo, Paulista, Bernardino de Campos, Professor Noé de Azevedo, Jabaquara, Engenheiro Armando de Arruda Perreira e Doutor Hugo Beolchi, além das ruas Heitor Penteado, Domingos de Morais e Vergueiro.

Segundo a CET, as mudanças acontecerão especialmente nas avenidas Doutor Arnaldo, Paulista e Bernardino de Campos, em um total de 5,3 km de extensão, onde a velocidade cai de 70 km/h para 60 km/h. Nos 15,7 quilômetros restantes, a velocidade regulamentada já é de 60 km/h.

Estudos técnicos da CET indicaram a necessidade de manter em 50 km/h a velocidade no trecho da Rua Heitor Penteado, na altura da Rua Capote Valente, no sentido Lapa, onde, devido às características físicas da via, está instalada uma lombada eletrônica. Serão implantadas 155 placas de regulamentação de velocidade e advertência e 12 faixas informativas para alertar os motoristas sobre a alteração.