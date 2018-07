Corredor Norte-Sul tem 25% da lentidão da cidade O Corredor Norte-Sul concentra, no início da tarde desta terça-feira, 06, quase 25% da lentidão registrada no trânsito de toda a cidade de São Paulo. Pelo segundo dia consecutivo, o congestionamento na via ficou acima da média mesmo após os horários de pico. Às 14h30, o motorista que seguia em direção ao aeroporto ainda enfrentava mais de 9 km de filas, segundo informações a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).