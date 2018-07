Corredores de ônibus de SP expõem pedestres a riscos

A reportagem percorreu oito dos dez corredores da cidade para verificar o cumprimento das recomendações - as exceções foram o Expresso Tiradentes e o Corredor Paes da Barros, ambos na zona leste. Em todas as vias exclusivas visitadas há falhas de segurança. Parte do percurso foi feita na companhia do engenheiro de trânsito Luiz Célio Bottura, ex-ombudsman da CET para a Campanha de Proteção ao Pedestre.

A necessidade de mais segurança nos corredores fica evidente ao se observar as estatísticas de morte no trânsito. No ano passado, uma pessoa morreu atropelada por ônibus a cada três dias na metrópole. Foram 109 ocorrências. Neste ano, foram 60 casos apenas nos corredores.

Os usuários do transporte público em sua rotina de deslocamentos pela cidade também são capazes de relatar os perigos apontados pela CET. "Trabalho aqui (na Estrada do M''Boi Mirim, na zona sul) e já vi duas pessoas morrerem atropeladas. O pessoal atravessa a rua no meio do trânsito parado e o ônibus acerta em cheio. Tem motorista de ônibus que anda feito louco também", diz o comerciante Antônio Dario, de 56 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.