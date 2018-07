Corregedor da Receita diz que houve 'balcão de venda de sigilos'

Ele encaminhará duas representações criminais ao Ministério Público na próxima segunda-feira.

"Há indícios de uma intervenção feita de alguém de fora da Receita Federal e de um suposto balcão de venda de informação", afirmou, descartando, ao lado do secretário da Receita, Otacílio Cartaxo, qualquer motivação eleitoral direta para a violação do sigilo de quatro pessoas ligadas ao PSDB.

Para descartar a vinculação político-eleitoral, a Receita argumenta que outras pessoas, fora da política, também tiveram seus dados fiscais devassados, o que eliminaria, sustentam Cartaxo e D'Ávila, a hipótese.

Segundo ambos, empresários e a apresentadora de TV Ana Maria Braga estão na lista de acessos, junto aos quatro membros do PSDB: Eduardo Jorge Caldas Pereira (vice-presidente do partido), Luiz Carlos Mendonça de Barros (ex-ministros das Comunicações de FHC), Ricardo Sérgio (ex-diretor do Banco do Brasil, também no governo FHC) e Gregório Marin Preciado (casado com uma prima de José Serra, candidato do PSDB à Presidência).

"Essa vinculação, no meu entendimento, não existe", completou. "Não identificamos na nossa investigação qualquer ilação político-partidária".

A representação criminal que será entregue na próxima semana será contra as servidoras Antonia Aparecida Neves e Adeilda Ferreira Leão. Os acessos irregulares foram feitos no computador da segunda, com a senha da primeira, em agência da Receita na cidade de Mauá (SP).

O corregedor afirmou, ainda, que a apuração não deve ser concluída antes das eleições de outubro.

"Nós não estamos preocupados com o calendário eleitoral", disse D'Ávila.

O advogado do PSDB, Ricardo Penteado, disse na véspera que seria uma ingenuidade desconsiderar motivação eleitoral no caso. Políticos da oposição procuraram a Procuradoria-Geral da República para pedir por instauração de inquérito e acompanhamento das investigações da Receita.

No mesmo dia, o presidente do PT, José Eduardo Dutra, negou enfaticamente que os dados tenham sido encomendados pela campanha de Dilma Rousseff para implicar o adversário tucano por meio de um suposto dossiê.

A Receita reconheceu que esse sistema é frágil e informou que tomará medidas para ampliar a blindagem.

(Reportagem de Natuza Nery)