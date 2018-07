Corregedor indicia 6 policiais acusados de corrupção Um delegado classe especial que integrou a cúpula da polícia, um ex-delegado seccional e quatro investigadores foram indiciados pela Corregedoria da Polícia Civil, sob as acusações de formação de quadrilha e de corrupção. Eles são acusados de envolvimento com a máfia dos caça-níqueis. Trata-se do primeiro dos inquéritos que ficaram parados na gestão passada da Segurança Pública a ter uma solução.