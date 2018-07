Corregedor nacional vem a SP discutir execução penal O Corregedor Nacional de Justiça, Gilson Dipp, vai se reunir hoje com juízes da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo para analisar a situação do sistema de execução penal do Estado. ?É o primeiro passo para que tenha início um estudo para verificar possíveis falhas e buscar o aprimoramento do sistema de execução do Judiciário paulista?, disse o juiz-auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Ricardo Chimenti. A reunião foi solicitada por causa das denúncias do juiz-corregedor dos presídios da Comarca da capital, Cláudio do Prado Amaral, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicadas pelo jornal O Estado de S. Paulo em 5 de janeiro. Nas denúncias, Amaral diz não ter controle sobre execuções penais em prisões paulistas sob sua responsabilidade, inclusive nas penitenciárias de segurança máxima do interior, onde estão líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.