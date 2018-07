Corregedora do Detran-SP deixa o cargo

Quatro meses depois de indicada para pôr em ordem a Corregedoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a delegada Maria Inês Trefiglio Valente deixou o cargo. A diretoria do departamento informou apenas que sua saída se trata de "medida administrativa". Mas delegados ouvidos pelo Estado dizem que a permanência de Maria Inês na Corregedoria estava difícil por causa de conflitos internos. No tempo em que permaneceu no cargo, a delegada foi responsável pelas investigações sobre irregularidades na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Ferraz de Vasconcelos e da fraude no sistema de coleta eletrônica de impressões digitais. Também esteve em suas mãos a apuração que levou ao afastamento do delegado Adriano Caleiro, que teve a senha usada para fraudar o sistema de pontuação de CNHs quando dirigia a Ciretran de Osasco. Maria Inês deve ir para a Academia da Polícia Civil. Seu substituto ainda não foi escolhido.