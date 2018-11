Corregedoria da PM no Rio apura desvios

Segundo a PM, a corregedoria recebeu uma denúncia e um vídeo dando conta de que 90 DVDs piratas, provenientes de uma operação realizada na quinta-feira, 22, estavam guardados em separado na delegacia.

A operação havia apreendido três sacos de DVDs piratas com 250 kg cada, num total estimado de 200 mil unidades. O objetivo da operação era verificar a suposta participação de um policial militar na venda deste tipo de produto falsificado.

Nas imagens, um homem não identificado como policial aparece descarregando do ônibus usado para transporte do material apreendido uma caixa contendo DVDs piratas. O material foi colocado em um veículo Fiat tipo passeio. Pela placa do veículo, se chegou ao proprietário, que estava com os DVDs mostrados na imagem.

Os depoimentos começaram a ser tomados ontem mesmo. O prazo da prisão é de 72 horas. Os 12 policiais foram presos exatamente por serem os responsáveis pelo plantão em que aconteceu o fato. A Corregedoria abriu Inquérito Policial-Militar para apurar os fatos e punir os culpados.