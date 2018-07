Corregedoria da Polícia Civil irá operar 24h por dia

Alckmin evitou detalhar a medida que será, de acordo com ele, anunciada pelo secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira. O governador de São Paulo, no entanto, comentou a possível greve anunciada por policiais civis para o dia 1.º. Alckmin disse que o governo de São Paulo está aberto a negociações e lembrou que destinará R$ 700 milhões ao longo de 2013 para o pagamento da incorporação ao salário do chamado adicional de local de trabalho recebido por todos os policiais do Estado.