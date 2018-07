Corregedoria de SP passará por reestruturação O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou hoje a reestruturação da Corregedoria do Estado. As medidas, anunciadas em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, fazem parte de dois decretos assinados pelo governador e incluem a criação do portal da transparência, com dados da execução orçamentária, um conselho de transparência e a criação de um código de ética da alta administração pública. O governo também deverá criar um cadastro de Organizações Não Governamentais (ONGs) com convênio com o Estado para verificar a idoneidade das entidades.