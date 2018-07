Corregedoria investiga 90 policiais por ligação com jogo

Como os equipamentos não são destruídos com frequência - já que a Justiça define o que será feito com eles -, o prédio do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, na Avenida São João, no centro de São Paulo, que ainda nem foi inaugurado, está com um dos andares cheios de máquinas. Para desafogar esse imóvel e os corredores das delegacias, Paulo Neto diz ter pedido ajuda da Prefeitura para viabilizar depósitos.

Na semana passada, o delegado-geral também assinou uma portaria para padronizar as questões relacionadas aos caça-níqueis em todo o Estado. Entre as normas, destaca-se um relatório que deve ser obrigatório a todos os delegados titulares dos distritos. No documento, os titulares terão de prestar contas a Paulo Neto. A Polícia Civil quer punir com processos de improbidade os delegados que forem omissos no combate aos jogos com máquinas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.