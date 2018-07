Corregedoria investiga ação policial em tiroteio no Rio

Nas imagens obtidas pelo jornal Extra, policiais que estão em um helicóptero e traficantes escondidos em um bar trocam tiros por seis minutos. Quando os disparos cessam, o helicóptero desce, e policiais veem três corpos. Apesar de constatar que os bandidos estão mortos e comemorar, os policiais dizem que vão socorrer os feridos.

Próximo dali, policiais encontram um homem morto, desarmado, e carregam o corpo até o bar, por 70 metros. As imagens, de 16 de agosto de 2012, foram gravadas por câmeras instaladas no próprio helicóptero e no capacete de um dos policiais.

É a segunda vez em uma semana que uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), a tropa de elite da Polícia Civil fluminense, em favelas é questionada após o vazamento de vídeos.

No dia 5, o Fantástico, da TV Globo, exibiu imagens da ação na Favela da Coreia que resultou na morte de Márcio José Sabino Pereira, o Matemático. O vídeo mostra agentes da Core, em um helicóptero, atirando no carro onde Pereira estava, embora pessoas e prédios estivessem na linha de tiro.

Resistência

Na Favela do Rola, a morte dos bandidos foi registrada pela Polícia Civil como auto de resistência (quando policiais matam em confronto). Agora, Martha Rocha quer saber se a portaria 553/2011 - que proíbe a alteração da cena do crime em caso de autos de resistência - foi desrespeitada. "Ficará a cargo da Corregedoria a manifestação quanto à necessidade do afastamento dos envolvidos de suas funções durante a apuração", diz nota divulgada.

Para a ministra Maria do Rosário, houve violação dos direitos humanos na operação, pois a intenção dos agentes seria matar os suspeitos, não prendê-los. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.