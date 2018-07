Corregedoria investiga venda de lista ao PCC A Corregedoria da Polícia Militar investiga se policiais venderam uma lista com "plano de chamada" de cerca de 100 PMs, com nome e endereço, para integrantes da facção criminosa PCC. O "plano de chamada" tem o lugar em que todo policial pode ser encontrado em caso de urgência. As investigações do órgão apontam que os dados teriam vazado de uma companhia do 35.º Batalhão da PM, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A lista teria nomes dos homens dessa companhia. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo.