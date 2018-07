Corregedoria investigará patrimônio de PMs presos no Rio

A CGU terá 30 dias, prorrogáveis por igual período, para investigar a evolução patrimonial dos suspeitos. Entre os bens que serão avaliados estão imóveis, automóveis, joias que seriam incompatíveis com a renda dos PMs. Na casa do coronel Alexandre Fontenelle Ribeiro de Oliveira foram encontrados extratos bancários com depósitos de valores a partir de R$ 10 mil. Já na casa do major Edson Alexandre Pinto de Góes foram achados R$ 287 mil em espécie e joias.

De acordo com as investigações da Secretaria de Segurança e do MP do Rio, o esquema funcionava como uma empresa. Em vez de coibir a circulação de veículos irregulares e a venda de produtos piratas, os praças se aproveitavam da situação ilegal para exigir propinas de mototaxistas, motoristas de cooperativas de vans, comerciantes, vendedores ambulantes, empresas de ônibus e transportadoras de cargas que circulavam pela área do 14º BPM.

Seis oficiais que atuaram na cúpula do quartel, entre eles o coronel Fontenelle, o major Carlos Alexandre de Jesus Lucas e o major Edson, que atuavam como comandante, subcomandante e chefe do setor de Inteligência do Comando de Operações Especiais (COE) ao qual estão subordinados os batalhões de Operações Especiais (Bope), de Choque e o Grupamento Aeromarítimo (GAM), tropas de elite de PM.

Os envolvidos responderão na Justiça Militar a cada uma das concussões (extorsões praticadas por servidores) apuradas pela promotoria. Responderão ainda na Justiça comum por formação de quadrilha armada (pena de até 6 anos) e serão investigados por lavagem de dinheiro. O MP pedirá indenização por danos morais à imagem do Rio e da PM.