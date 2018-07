Corregedoria ouve PMs sobre chacina de Campinas

A Corregedoria da Polícia Militar ouve nesta terça-feira, 21, os depoimentos de 31 policiais militares de Campinas sobre os assassinatos em série de 12 pessoas em uma mesma área, na periferia da cidade.

O delegado geral da Polícia, Maurício Blazeck, esteve nesta manhã em Campinas para acompanhar as investigações da Polícia Civil.

A principal linha de investigação é de que policiais teriam matado as vítimas em reação ao assassinato de um PM horas antes, na mesma região, durante um assalto. Veja vídeo do momento do assassinato:

A Corregedoria da PM já tem o trajeto das viaturas policiais durante a noite dos crimes, nos dias 12 e 13.

Sete PMs que trabalharam no dia já foram ouvidos pela força-tarefa da Polícia Civil que apura o caso.