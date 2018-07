Córrego transborda e causa interdição na Anchieta Um alagamento no córrego Ribeirão dos Couros interditou as pistas centrais Norte e Sul da Via Anchieta, entre o km 10 e o km 14, na Baixada Santista, por volta das 18 horas desta sexta. O tráfego estava sendo desviado para as pistas marginais da rodovia. Chovia muito na região desde o início da tarde. Como a operação descida estava em vigor desde as 11 horas, com o uso da pista sul da Anchieta, o trânsito ficou complicado para quem seguia em direção ao litoral.