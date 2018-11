Córregos transbordam na capital paulista e no ABC

A chuva, por volta das 2h45, era considerada forte a moderada em praticamente toda a cidade, principalmente na zona leste, na regiões da Vila Prudente, Parque São Lucas, Sapopemba, São Mateus e Aricanduva. O córrego Morro do "S" transbordou no trecho próximo à esquina entre a Avenida Carlos Caldeira Filho e a Rua Joaquim Nunes Teixeira, no Campo Limpo.

Houve transbordamento também do córrego do Ipiranga, na Avenida Professor Abraão de Moraes junto à Rua Ribeiro Lacerda. Às 2h45, era registrado um total de pelo menos 22 pontos de alagamento na capital paulista, quatro deles na Marginal do Pinheiros e cinco na Marginal do Tietê, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Na Avenida do Estado, junto ao Viaduto Grande São Paulo, limite entre a Vila Prudente e o Ipiranga, vários carros ficaram parcialmente submersos.

No ABC, os córregos Ribeirão dos Meninos, em São Caetano do Sul, e dos Couros, em São Bernardo do Campo, também transbordaram, causando o bloqueio do tráfego no limite entre São Caetano do Sul e a capital paulista, e o bloqueio nas pistas centrais da Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 14 e 10, entre São Bernardo do Campo e a cidade de São Paulo.