Correios anunciam operação especial dedicada ao Enem Os Correios divulgaram na tarde de hoje nota informando que a empresa fará uma "operação especial dedicada ao Enem". Em função disso, segundo a estatal, não haverá problemas na distribuição dos cartões de confirmação - que começaram a ser entregues na semana passada no interior dos Estados e nesta semana nas capitais - nem tampouco das provas, que são distribuídas no dia da aplicação do exame.