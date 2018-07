Correios assinam contrato para distribuir provas do Enem Os Correios vão distribuir as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela prova, firmou ontem contrato com a instituição, que receberá R$ 18 milhões pelo serviço. Não houve licitação para contratar o serviço dos Correios. O Inep conseguiu dispensa do procedimento.