Correios chamará mais 3 mil concursados devido à greve

Esse contingente de aprovados, segundo Pinheiro, já realizou os testes físicos e assumirá suas funções o mais breve possível. Vão se somar a outros 2,2 mil empossados recentemente, que assumiram funções administrativas na estatal. Funcionários com mais experiência, por sua vez, foram deslocados para a área operacional.

A estatal também quer autorização do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), do Ministério do Planejamento, para ampliar as 9.190 vagas autorizadas para o concurso realizado em maio. "Vamos consultar o limite que podemos ir além (disso)", afirmou Pinheiro.

Assim como no fim de semana anterior, haverá outro mutirão no próximo final de semana para fazer a triagem e entrega de cartas, que já equivalem a dois dias de acúmulo de correspondências. Já são seis dias úteis de paralisação. "Vamos ter mutirão de novo para fazer a triagem e entrega e cartas, tendo findada ou não a greve", disse o executivo.

"Queremos pedir a compreensão da população porque queremos minimizar os transtornos", ressaltou. A adesão à greve, segundo Pinheiro, manteve-se em 24% do total de trabalhadores e 40% dos carteiros. Os Correios aguardam uma contraproposta dos trabalhadores para que as negociações sejam retomadas.