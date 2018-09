Correios descobrem sete cobras em Sedex no Paraná Funcionários dos Correios em Londrina, no interior do Paraná, encontraram sete cobras da espécie norte-americana corn snake dentro de uma caixa. A embalagem foi enviada do Rio de Janeiro, por Sedex, para um morador de Uraí, cidade paranaense a cerca de 40 quilômetros de Londrina. As cobras foram descobertas após uma denúncia. No centro de triagem, os raios X mostraram os animais, que eram transportados irregularmente.