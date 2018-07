Correios e funcionários participam de audiência no TST

De acordo com os Correios, apesar de o TST ter determinado que seja mantido o mínimo de 30% do efetivo nas unidades dos Correios durante o período de greve, 100 agências funcionaram na última terça-feira, com número de empregados inferior ao determinado pela Justiça. Desde terça-feira, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) passou a informar as Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados sobre o descumprimento da ordem judicial para que seja aplicada multa de R$ 50 mil por dia, por unidade, ao sindicato da respectiva área de jurisdição.

Os empregados dos Correios de Juiz de Fora, em Minas Gerais, decidiram em assembleia aceitar a proposta da empresa. No total, são 10 os sindicatos que optaram pelo retorno ao trabalho, enquanto 24 rejeitam a proposta, de acordo com os Correios.