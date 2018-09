Correios; Grande São Paulo tem a maior adesão à greve A região metropolitana de São Paulo tem o maior índice de adesão à greve dos trabalhadores dos Correios. Enquanto a paralisação de carteiros atingiu, em média, 40% do País, na Grande São Paulo esse porcentual foi de 61%, informou Wagner Pinheiro, presidente dos Correios, em entrevista à Agência Estado. Na segunda posição, aparece o Estado do Rio de Janeiro, com 52%. Os atrasos de entrega de correspondências hoje em todo o País registraram o mesmo índice de ontem - cerca de 30%. Ainda estão suspensos os serviços Sedex 10, Sedex Hoje e Disque Coleta, por se tratar de serviços com horário marcado.