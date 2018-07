Correios: greve já terminou em 21 dos 35 sindicatos

Ainda segundo a ECT, 13 sindicatos permaneciam em greve até o início da noite e o sindicato de Uberaba (MG) não chegou a aderir ao movimento. Para decretar o fim da paralisação em todo o País, segundo a ECT, é necessário que pelo menos 18 sindicatos aceitem a proposta da empresa.

Por causa da greve, 59,5 milhões de correspondências e 341,6 mil encomendas estão retidas nos centros de distribuição dos Correios. No caso do Distrito Federal, que encerrou hoje a greve, a estimativa é de sejam necessários 10 dias para colocar a entrega em dia.

Os sindicatos que já votaram a favor da proposta da ECT são: Acre, Bahia, Bauru (SP), Distrito Federal, Juiz de Fora (MG), Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Maria (RS), Santos, São José do Rio Preto (SP) e São Paulo. Os sindicatos de Tocantins, Santa Catarina, Alagoas, Mato Grosso e Paraíba não aceitaram a proposta dos Correios.