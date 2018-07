Correios: greve não afeta entrega de material do Enem A entrega dos cartões de confirmação de inscrição e do material de apoio para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não está sendo afetada pela greve dos funcionários dos Correios. Nota divulgada hoje pela estatal informa que as operações de entrega seguem normalmente e que a entrega dos cartões de confirmação e de material de apoio, além da distribuição e coleta das provas no dia da aplicação do exame, estão sendo finalizadas.