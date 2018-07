Correios pagarão salários de funcionários com aumento A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) decidiu pagar já neste mês o reajuste de 9% sobre os salários como forma de incentivar os trabalhadores que aceitaram a proposta da estatal e estão trabalhando normalmente. Os Correios também decidiram antecipar, do dia 30 para o dia 25, o pagamento dos salários, que virão para os grevistas com o desconto dos dias parados. O aumento será pago um dia depois da assembleia de conciliação, marcada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) para quinta-feira.