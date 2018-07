Correios põem em circulação selos da Copa do Mundo Assim como o Banco Central lançou moedas comemorativas da Copa do Mundo de 2014, os Correios também apresentaram uma série de selos em homenagem às cidades que sediarão os jogos da competição. Está em circulação desde esta quinta-feira, 30, a emissão especial "Copa do Mundo da FIFA - Brasil 2014 - Cidades-Sede".