Correios têm greve por tempo indeterminado em 18 Estados e DF

Aprovaram a paralisação os trabalhadores dos Correios em Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Em Minas Gerais e no Pará, a categoria já havia iniciado a greve na semana passada.

Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 43,7 por cento, 200 reais de aumento linear e piso salarial de 2,5 mil reais. Quatro sindicatos dissidentes (São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e Bauru) pedem 5,2 por cento de reposição, 5 por cento de aumento real e reajuste linear de 100 reais.

O salário inicial de carteiros, atendentes comerciais e operadores de triagem e transbordo é 942 reais. Os Correios empregam mais de 115 mil pessoas.

Segundo informações no site dos Correios, às 10h30 desta quarta-feira os trabalhadores participam de uma audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, buscando um acordo coletivo com as entidades sindicais.

No caso de paralisação, segundo os Correios, a empresa possui plano de contingência para garantir a prestação de serviços à população, o que inclui realocação de funcionários, contratação de temporários, horas extras e mutirões para triagem e entrega de cartas e encomendas nos finais de semana.

(Por Vivian Pereira)