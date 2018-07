Corrente no Facebook pede sangue para estudante baleado Uma corrente no Facebook pede doação de sangue para o universitário baleado na noite dessa terça-feira, 14, em Perdizes, na zona oeste da capital. O aluno do curso de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Bruno Pedroso Ribeiro, de 23 anos, passou por cirurgia no Hospital das Clínicas para remover a bala de seu pescoço.