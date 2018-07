Correria e ansiedade no início do Enem em Sorocaba Trânsito congestionado, correria e ansiedade marcaram o início das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), hoje, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A estudante Juliana Stocco, de 17 anos, que fazia o exame pela segunda vez, chegou correndo ao prédio da Organização Sorocabana de Ensino (OSE) na região central da cidade. "Estou atrasada, desculpe, peguei muito trânsito", disse, correndo para o portão. Nos acessos aos locais de prova havia filas de veículos e motoristas nervosos.