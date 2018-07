Correspondente do 'Estado' é premiada

Paulo Vinícius Coelho, o PVC, do canal ESPN Brasil, parceiro do Grupo Estado na Rádio Estadão/ESPN, também foi premiado. Ele ganhou na categoria Jornalista de Esportes (mídia eletrônica). PVC é colunista do jornal e da rádio. Doze profissionais do Grupo Estado foram finalistas nesta edição.

O Prêmio Comunique-se também homenageou principais grupos de comunicação do País, entre eles o Grupo Estado. Também foram homenageados a Rede Globo, o Grupo RBS, a Editora Abril, o Grupo Bandeirantes e o Grupo Folha. "Que o espírito e os critérios jornalísticos estejam presentes em todas as mídias", disse o diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour.

Para escolher os 27 vencedores do Prêmio Comunique-se foram realizadas três fases de votação, todas pela internet. As duas últimas etapas do prêmio tiveram o acompanhamento de uma consultoria independente.