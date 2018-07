Corretor é morto ao reagir a assalto em São Paulo

Acompanhado da criança, o corretor, que já trabalhou como segurança, ao descer do carro para abrir o portão da garagem de sua residência, foi abordado por dois criminosos que estavam em uma moto Honda CG-125 preta. Ao reagir ao assalto, Alex Sandro foi baleado na barriga e caiu.

Quando fugiam, os bandidos resolveram voltar e atirar novamente, atingindo o peito do corretor. O segundo tiro entrou na altura do coração. Policiais militares da 3ª Companhia do 8º Batalhão foram acionados. Alex morreu a caminho do pronto-socorro da Vila Nhocuné. O pai de um adolescente que teria testemunhado o crime foi ouvido pelo delegado no 10º Distrito Policial, da Penha, onde o latrocínio foi registrado.

Mais violência

Ao negar-se a entregar sua moto Yamaha vermelha, placas 4750/SP, por volta das 18 horas de segunda-feira, na porta de casa, na Rua Miguel Maurício Ramalho, no Jardim Pedreira, zona sul da capital, Maiko de Paula Queiroz, de 27 anos, foi baleado por dois homens que se aproximaram a pé.

Ferido com dois tiros, um deles na cabeça, o rapaz morreu a caminho do Hospital Geral de Pedreira. A dupla fugiu sem levar nada. O caso foi registrado no 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam.

Saidinha de banco

O investigador Eduardo Veronezi Vieira, do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap) foi baleado e continua internado em estado grave, após passar por cirurgia, ao reagir contra dois homens que o abordaram, às 15h45 de ontem, no estacionamento da agência do Banco Santander localizada na altura do nº 2.100 da Avenida Conselheiro Carrão, no Carrão, zona leste da capital paulista.

A vítima havia sacado dinheiro e era observada pelos criminosos, que fugiram a pé e nada levaram. O investigador está internado no Hospital Vitória. O caso foi registrado no 31º Distrito Policial, da Vila Carrão.

Resistência

Um bandido morreu e dois fugiram a pé, por volta das 22h30 de segunda-feira, ao invadirem uma casa na altura do nº 542 da Rua Mogeiro, em Perus, zona norte de São Paulo. Policiais militares foram acionados por testemunhas e flagraram o trio deixando a casa. Um deles, ainda não identificado, pois estava sem documento, reagiu, foi baleado e morreu do pronto-socorro de Perus. Os outros dois escaparam. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba.