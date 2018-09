Corretora que falsificava certidão do INSS é condenada em GO Uma corretora de imóveis que falsificava certidões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi sentenciada em Goiás a sete anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos públicos. A informação é do Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO).