Corrida conscientiza para a falta de água Pessoas comprometidas com o ambiente em São Paulo e no Rio vão correr ou caminhar amanhã seis quilômetros - distância média que mulheres e crianças precisam caminhar diariamente para obter água em locais onde há escassez do recurso. Elas participam do evento Dow Live Earth Run For Water, que ocorrerá em 192 países e terá 10% das inscrições distribuídas para projetos de preservação da água.