Corrida de barcos de dragão agita a China

As comemorações do Festival do Barco do Dragão na China já começaram nesta segunda-feira com dois dias de antecedência.

A tradição, observada em várias cidades chinesas, diz que o festival acontece no dia Duan - Wu - o quinto dia do quinto mês do ano lunar chinês.

Um dos principais eventos é a corrida de barcos. Na região autônoma de Guangxi Zhaung, no sudoeste da China, a competição deste ano atraiu 18 equipes de vários países.

Um participante vietnamita afirmou que em seu país também existe a tradição da corrida de barcos de dragão desde o século 19.

Em Chengdu, o Festival das Águas também promove exibições e malabarismos, além da tradicional corrida.