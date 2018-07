Corrida entre SP e Rio interditará Anchieta amanhã

Nesse período, os veículos que estiverem seguindo no sentido litoral deverão usar a pista marginal do km 10 ao km 18 e do km 23 ao km 29, segundo a Ecovias. Entre o km 18 e 23, onde não há via marginal, os atletas correrão pela faixa da esquerda, enquanto os motoristas poderão ocupar as três faixas restantes.

Outros dois pontos do Sistema Anchieta-Imigrantes que serão usados pelos atletas são a Interligação Planalto, no trecho de oito quilômetros que liga a Anchieta à Rodovia dos Imigrantes, e a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá.

Para possibilitar o trajeto pela Interligação, a via será fechada no sentido Anchieta-Imigrantes das 5 horas às 9h30. Nesse intervalo, os motoristas que precisarem sair da Anchieta para a Imigrantes deverão utilizar o trecho sul do Rodoanel, na altura do km 27 da Anchieta. No sentido contrário, a interligação funcionará normalmente.

Na Cônego Domênico Rangoni, os atletas correrão pelo acostamento, sem necessidade de bloqueio de faixas. Todas as informações sobre as interdições no Sistema Anchieta-Imigrantes estarão disponíveis aos usuários nos painéis eletrônicos de mensagem e também por meio do telefone de emergência da Ecovias (0800 19 78 78), do site www.ecovias.com.br e no Twitter (@_ecovias).