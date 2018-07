Corrida europeia deve ser acrescentada ao calendário da F1 em 2013

A Federação Internacional de Automobilismo informou na quarta-feira que o GP da Alemanha mudaria de 14 julho para 7 julho, e a data de 21 de julho está agora "reservada para outro evento europeu de F1", sujeito à aprovação de federações nacionais de automobilismo.

Embora nenhum detalhe adicional tenha sido revelado, a especulação concentra-se principalmente no possível retorno do Grande Prêmio da Turquia, em Istambul.

Istambul, onde a FIA está realizando sua assembleia anual e reunião do conselho mundial dos esportes a motor, seria uma opção popular para equipes e pilotos, que avaliaram de forma positiva a pista no lado asiático, antes de ela ser retirada do calendário deste ano.

O chefe comercial da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, deixou escapar uma pista na terça-feira, quando disse ao jornal italiano Gazzetta dello Sport que ele estava indo para Istambul "para tentar ressuscitar o GP da Turquia e participar do conselho mundial".

A França, que vem buscando um retorno com à categoria com Magny-Cours ou Le Castellet, pode ser uma outra possibilidade.

Uma outra opção poderia ser a Áustria, cujo ex-circuito de Oesterreichring (também conhecido como A1 Ring) foi reformado pela proprietária Red Bull.