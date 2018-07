Corrida interditará ruas do Pacaembu no domingo A realização da prova de pedestres Corrida da Esperança 2011, no próximo domingo, entre as 6h30 e as 11 horas, interditará algumas vias na região do Pacaembu, zona oeste de São Paulo. A corrida terá concentração, largada, chegada e premiação na Praça Charles Miller.