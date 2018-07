Corrige: Favelas do Caju serão ocupadas no domingo

A Secretaria de Segurança do Estado do Rio inicia, na madrugada do próximo domingo (3), a ocupação das 13 favelas do Complexo do Caju, na zona portuária da capital, para a futura implantação da 31ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Atualmente as comunidades são dominadas por traficantes ligados a uma facção criminosa. Cerca de 1.300 homens, sendo 1.100 policiais militares e civis e 200 fuzileiros navais, participarão da ação.

Este é o último passo antes da ocupação do vizinho Complexo da Maré, formado por 15 favelas que contam com 75 mil habitantes. Cortada pelas três principais vias expressas do Rio - Avenida Brasil e Linhas Vermelha e Amarela -, a Maré é rota obrigatória para quem chega ao Rio pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, e precisa se deslocar em direção ao Centro ou à zona sul da cidade.

Ao contrário dos Complexos da Penha e do Alemão, quando todas as comunidades foram ocupadas de uma só vez, na Maré as favelas serão ocupadas pouco a pouco. Isso porque as diferentes comunidades da Maré são controladas por três diferentes grupos criminosos, que disputam a região entre si: Comando Vermelho, Terceiro Comando e milícia.

Depois da Maré, as UPPs vão avançar "numa trajetória de parábola pela Avenida Brasil", conforme já afirmou o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame. As favelas da zona norte que margeiam a via expressa serão as primeiras beneficiadas. Em seguida, serão ocupadas as comunidades da zona oeste.

Os últimos detalhes da incursão de domingo foram acertados nesta quarta-feira (27), numa reunião na sede da Secretaria de Segurança, durante a qual o coronel Alberto Pinheiro Neto, chefe do Estado-Maior Operacional da PM, apresentou o plano da invasão aos representantes de todas as forças de seguranças envolvidas.

Esta será a sexta vez que a Marinha participará da ocupação de uma favela que receberá uma UPP. Os militares também participaram das operações nos Complexos da Penha e do Alemão (zona norte, em 2010), nos Morros da Mineira e de São Carlos (região central, em 2011), na Mangueira (zona norte, em 2011), na Rocinha (zona sul, em 2011), e nos Complexos de Manguinhos e do Jacarezinho (zona norte, em 2012).

No fim da madrugada de domingo (3), pouco antes do amanhecer, serão ocupadas as favelas Mafuá, Manilha, Chatuba, Ladeira dos Funcionários, Quinta, Nossa Senhora da Penha, Nove Galo, Parque Alegria, Parque Boa Esperança, Parque da Conquista, Morro de São Sebastião, Parque Vitória e Vila Clemente. Cerca de 20 mil pessoas, distribuídas em 7 mil domicílios, vivem no bairro do Caju, segundo o Censo 2010. Parque Boa Esperança é a comunidade mais populosa, com 5 mil habitantes.

Os primeiros que adentrarão nas comunidades serão 17 blindados da Marinha dos tipos Lagarta Anfíbios (CLAnf), Piranhas e M113. O objetivo é intimidar os traficantes e evitar que haja reação e trocas de tiros. Além disso, os blindados conseguem transpor sem dificuldades as barricadas fincadas nas ruas pelos criminosos para atrapalhar a entrada da polícia. Em seguida, PMs dos batalhões de Operações Especiais (Bope) e de Choque ocuparão as favelas por tempo indeterminado, até a inauguração da nova UPP - ainda sem data. A ação também contará com helicópteros.

Dom João VI

A região do Caju, localizada às margens da Baía de Guanabara, começou a ser habitada em meados de 1800. Sua emancipação do bairro de São Cristóvão ocorreu somente em 1981. Era nas águas límpidas da Praia do Caju que o rei de Portugal Dom João VI se banhava para curar-se de uma mordida de carrapato na perna, por recomendação médica. O imóvel onde ele se hospedava na região ficou conhecido como Casa de Banhos de Dom João VI e, após anos de abandono, atualmente abriga o museu da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). Além da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, o Caju é cortado por um trecho da Ponte Rio-Niterói. O bairro fica próximo ao Porto, à Rodoviária Novo Rio e é uma das principais rotas de chegada ao centro da cidade.