Corrige: Obras causam afundamento na Dutra em SP

Um afundamento de pista seguido de abertura de uma cratera bloqueia por completo, desde as 17 horas de ontem, a pista sentido São Paulo-Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra no quilômetro 186, em Santa Isabel, região leste da Grande São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os problemas na pista foram causados por obras da Transpetro. Dutos foram passados por baixo da rodovia, o que causou os problemas na pista. Um bloqueio parcial teve início no final da tarde de domingo ao surgir um afundamento (degrau) na pista, mas a interdição teve de ser total depois que surgiu, no local, uma cratera.

De acordo com comunicado divulgado pela Transpetro, o incidente aconteceu durante as obras de reparo do Oleoduto do Vale do Paraíba. Segundo a empresa, funcionários estão no local prestando apoio para que a situação seja normalizada no menor prazo possível.