Corrosão em solda fez óleo vazar em SP Uma corrosão em uma solda foi a causa do vazamento de um oleoduto na área do Terminal Marítimo Almirante Barroso (Tebar) da Transpetro/Petrobrás, em São Sebastião (SP), na quinta-feira. A informação é da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O vazamento provocou a paralisação até sábado do bombeamento de petróleo para as refinarias do Vale do Paraíba (Revap), em São José dos Campos, e de Paulínia (Replan), na região de Campinas. Não houve dano ambiental. O Tebar responde por cerca de 60% do petróleo consumido no País. A Transpetro/Petrobrás não foi multada, mas recebeu uma advertência e terá de implementar medidas para evitar novos vazamentos.