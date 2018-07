Corrupção foi revelada O VatiLeaks é um escândalo envolvendo o vazamento de documentos oficiais do Vaticano, que apontavam a existência de uma rede de corrupção e má gestão no alto escalão de vários departamentos da Santa Sé. O escândalo veio à tona com a entrega de documentos secretos em janeiro e fevereiro à imprensa italiana, incluindo cartas pessoais do papa.