Corte afasta Berlusconi de cargos políticos por 2 anos

Um recurso pode levar meses para ser julgado. O Senado italiano, do qual Berlusconi é membro, precisa validar qualquer decisão final. Berlusconi não foi localizado imediatamente para comentar o assunto no sábado. Ele segue alegando inocência de crimes fiscais e acusa magistrados de caça às bruxas.

A decisão pode afetar o futuro da coalizão de governo, bem como o futuro político do líder conservador. O bilionário de 78 anos é um aliado da atual coalizão de governo liderada pelo premiê Enrico Letta. No entanto, Berlusconi acusou recentemente Letta de permitir o seu "assassinato político" e ameaçou retirar o apoio.

Líderes linha-dura do partido de Berlusconi querem o fim do atual governo se Berlusconi for expulso do parlamento. Outros membros da sigla desejam manter o apoio ao governo Letta e estão pressionando o partido conservador a entrar em uma nova era em que Berlusconi tenha um papel menos proeminente.

Berlusconi também está à espera de uma votação no Senado em novembro ou dezembro que poderia tira-lo do cargo, em conformidade com a lei que impede pessoas condenadas de ter assentos no parlamento. Ele também pode ser proibido de concorrer para o parlamento novamente.

O Supremo Tribunal Federal condenou Berlusconi em agosto por permitir que a sua empresa reduzisse de forma fraudulenta seus tributos através da compra de direitos de transmissão de filmes e programas de TV dos EUA a preços inflacionados. Berlusconi também foi condenado a sete anos de prisão em junho por ter pago para fazer sexo com uma mulher menor de idade e por abuso de poder na tentativa de encobrir o relacionamento. Berlusconi está recorrendo contra ambas as condenações. Fonte: Dow Jones Newswires.