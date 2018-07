Corte alemã volta a negar pedido da Apple contra Samsung

A decisão da Corte Suprema de Duesseldorf reiterou a que a Corte Distrital tinha tomado em fevereiro.

A decisão da corte ocorre em um momento em que executivos das duas companhias divergiram sobre o valor de patentes em uma reunião conciliatória antes de uma audiência importante nos Estados Unidos.

Apple e Samsung estão envoltas em uma disputa na Justiça em nível mundial desde que a primeira processou a segunda nos Estados Unidos no ano passado, alegando que a Galaxy --linha de celulares e tablets-- copiava "descaradamente" o iPhone e o Ipad.

A Alemanha se tornou um grande campo de batalha no que diz respeito à briga por patentes entre fabricantes de telefones celulares, tablets e softwares, tendo em vista que os trâmites judiciais no país são mais baratos e rápidos do que em outras jurisdições.

A Samsung mudou a moldura do Galaxy Tab 10.1 e a localização do alto-falante e renomeou para Galaxy Tab 10.1 N após uma corte alemã ter concluído no ano passado que o modelo violava patentes da Apple.

A corte de Duesseldorf autorizou nesta terça-feira a Samsung a continuar a vender o aparelho remodelado na Alemanha, mas a proibiu de vender em toda a União Europeia o Galaxy Tab 7.7 --modelo mais antigo e menos popular, além de menor.

(Por Anneli Palmen)