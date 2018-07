Corte da UE mantém acordo Microsoft-Skype, rejeita apelo da Cisco

Em uma audiência em maio, a Cisco argumentou que a aquisição da empresa de transmissão de vídeo e voz online pela Microsoft criaria um monopólio e que a Comissão Europeia cometeu um erro ao aprovar o acordo sem exigir concessões da Microsoft.

O caso vem à tona conforme um número crescente de usuários se desloca para serviços de vídeo e voz mais baratos baseados em Internet, tomando participação de mercado de operadoras de telecomunicações.

A Corte Geral, sediada em Luxemburgo, disse que a Cisco não conseguiu mostrar que a aquisição será prejudicial à concorrência.

"A aquisição do Skype pela Microsoft é compatível com o mercado interno. A fusão não restringe a competição no mercado de consumidores de comunicações via vídeo nem no mercado empresarial de comunicações via vídeo", disseram os juízes.

A Cisco, que fez sua contestação em conjunto com a provedora de telefones de linha fixa e via internet italiana e rival do Skype, a Messagenet SpA, pode apelar à Corte Europeia de Justiça da UE.

(Por Michele Sinner)