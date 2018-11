Corte de água afeta 40 mil em Santo André

O motivo, segundo o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa), é o desligamento da energia na região - onde também fica o reservatório - para que técnicos da Eletropaulo possam realizar trabalhos de manutenção na rede da empresa.

A previsão é de que a energia necessária para o funcionamento do sistema de distribuição de água volte às 13 horas, mas a normalização do serviço de abastecimento deve ocorrer após as 15 horas.

Os bairros afetados são: Vila Nelson, Vila Bartira, Vila Olga, Vila Lucinda, Jardim das Maravilhas, Jardim Utinga, Camilópolis, Vila Leonilda, Vila Metalúrgica, Vila Regina, Vila Matarazzo e parte do Parque das Nações e Parque Oratório.