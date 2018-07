Corte de água afetará 208 mil em SP na próxima semana

Partes das zonas sul e leste da capital poderão ficar sem água na próxima semana. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) precisará interromper o abastecimento para executar serviços na rede de distribuição. Ao todo, cerca de 208 mil pessoas devem ser afetadas. Na terça-feira, 14, das 8 horas ao meio-dia, será efetuada a lavagem, a inspeção e a desinfecção da Estação Elevatória do Jabaquara, na zona sul.

Haverá no corte do fornecimento, às 7 horas, para 58 mil consumidores dos bairros Vila Monte Alegre, Mirandópolis, Bosque da Saúde, Chácara Inglesa, Planalto Paulista, Vila Araci, Vila Guarani, Parque Imperial, Vila Saúde, Vila São João, Parque Jabaquara, Jardim Aeroporto, Nova Piraju, Vila Noca, Jardim Ceci, Vila Parque Jabaquara, Parque Conceição e Jabaquara. A previsão é que essas áreas voltem a receber água normalmente até as 18 horas do mesmo dia.

Na quarta-feira, 15, a Sabesp substituirá uma válvula de redutora de pressão na Rua Itinguçu, na Vila Ré, zona leste, entre 5 horas e 17 horas. Para isso, será necessário suspender o abastecimento para 150 mil moradores dos bairros Artur Alvim, Penha, Cidade A. E. Carvalho, Jardim Nordeste, Vila Campanella, Jardim Olímpia, Jardim Coimbra, Jardim Brasil, Parque Paineiras, Jardim Artur Alvim, Vila Eugenio, Vila Granada, Vila Ré, Vila Olívia, Jardim Paula, Vila Costa Melo, Jardim Popular, Ponte Rasa, Vila Frugoli, Jardim Lisboa, Vila São Francisco, Jardim Três Marias, Vila Odete, Vila Caju, Vila Germaine, Jardim Do Norte, Vila Amália, Vila Vera, Burgo Paulista, Vila União e Jardim São Nicolau. O fornecimento deverá ser normalizado até as 23 horas.