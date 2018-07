Corte de custo é principal motor da Vale pela 1a vez em 10 anos

A mineradora reduziu custos em 2,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2013 ante o último de 2012. Na comparação com o primeiro trimestre de 2012, foram extraídos 900 milhões de dólares, o que contribuiu para um lucro líquido de 6,2 bilhões de reais no último período, que superou as estimativas do mercado.

"A redução de custos não será um evento esporádico; o trabalho que estamos fazendo é consistente", afirmou Ferreira durante teleconferência com analistas.

A Vale já registrou, por exemplo, o efeito positivo do fechamento de unidades que operavam com margens negativas.

Foram reduzidas despesas administrativas, gastos com pesquisa e desenvolvimento, custos dos produtos vendidos e despesas com operações ainda em estágio de ramp-up, de projetos em desenvolvimento.

O balanço da Vale aliás, foi fortemente influenciado pelo resultado operacional, disseram executivos.

Analistas de bancos de investimento comemoraram os resultados com comentários positivos em relatórios distribuídos ao mercado desde a divulgação do resultado, na noite de quarta-feira. As ações da companhia abriram em alta na Bovespa. Às 12h15, os papéis subiam 3 por cento.

Para o BTG, a Vale está fazendo um "ótimo trabalho" em custos, e o ramp-up de alguns projetos está ajudando a cortar custos pré-operacionais que impactaram resultados recentes.

"Os resultados do primeiro trimestre da Vale foram acima das nossas estimativas e do consenso... a principal razão para o resultado melhor do que esperado foram as reduções de CPV e de despesas... a evolução positiva da margem bruta é evidente", afirmou o BES em relatório a clientes.

Outros pontos positivos que deverão continuar apoiando os resultados da Vale, segundo analistas, é o alívio da pressão de pagamento de impostos cobrados pela Receita Federal em contencioso de mais de 30 bilhões de reais.

A Vale afirmou, durante a teleconferência, que está tranquila para discutir processos na Justiça sem ter de depositar garantias, depois que decisões do Supremo Tribunal Federal abriram caminho para que a mineradora volte a discutir o tema em instâncias judiciais inferiores.

Ferreira também informou que a empresa continua participando de reuniões com o governo para discutir nova forma de tributação sobre operações exterior, a base do problema que levou as duas partes à Justiça.

Apesar do resultado positivo, Ferreira disse que a Vale manterá prudência sobre dividendos: se houver possibilidade, "sempre faremos um adicional de dividendo", mas neste momento assunto não está na "tela".

O lucro da maior produtora de minério de ferro do mundo caiu 7,6 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, mas a empresa conseguiu reverter o prejuízo de 5,6 bilhões de reais registrado no quarto trimestre de 2012, quando realizou baixas contábeis que afetaram o resultado.

Pelas normas contábeis norte-americanas (USGAAP), o lucro da Vale no primeiro trimestre foi de 3,1 bilhões de dólares, superando as estimativas dos analistas, que esperavam um lucro de 2,7 bilhões de dólares, em média, segundo pesquisa da Reuters.