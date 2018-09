Corte de floresta nativa ainda não foi solucionado

"Em Pernambuco, principal Estado produtor de gesso no País, o significativo consumo de lenha de origem nativa e clandestina indica a necessidade de intervenção governamental", relata o documento da Secretaria de Assuntos Estratégicos. No Norte, a indústria opera quase que exclusivamente com madeira de florestas nativas, e só parte dela vem de planos de manejo sustentável.

Dados oficiais mais recentes apontam que metade da madeira usada na produção de lenha e carvão vegetal vem de florestas nativas.